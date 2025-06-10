Последние секунды жизни водителя Datsun перед лобовым тараном попали на видео

В Омской области столкнулись Omoda, Hyundai, Datsun и Volvo. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Предварительно, 27-летняя девушка на «Омоде» выехала на встречку по дороге Тюмень — Омск. Сначала она влетела в «Хендай», а затем в «Датсун» и «Вольво», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор Volvo запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Omoda выезжает на встречную полосу движения, где врезается сначала в Hyundai, потом – в Datsun. Кроме того, от удара иномарку отбрасывает в Volvo.

По информации канала, 37-летний водитель Datsun получил травмы, несовместимые с жизнью. Виновницу ДТП госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Татарстане мотоциклист врезался в столб на большой скорости. В сети появилось видео с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости врезается в столб. От удара детали от транспорта разлетаются по проезжей части.

Ранее жесткий кульбит мотоциклиста на МКАД после удара об авто попал на видео.