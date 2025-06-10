Петербуржец перевозил ворону на крыше Volkswagen, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как ворона передвигалась по городу на Volkswagen

В Санкт-Петербурге ворона сидела на крыше движущегося автомобиля Volkswagen. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Наглая ворона проехала «зайцем» на крыше «Фольксвагена» по Фонтанке», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видно, как ворона сидит на крыше синей иномарки, при этом автомобиль едет по городу.

До этого сообщалось, что на Урале косули нарушали ПДД на глазах у инспекторов ДПС.

«Ничего прелестнее вы сегодня не увидите — целое семейство косуль вышло на дорогу в Златоусте перед машиной ДПС. Срочно шесть протоколов за превышение милоты», — говорится в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как шесть косуль стоят на проезжей части на необорудованном для пешеходов месте.

Кроме того, на Филиппинах ребенок вывалился из лопнувшего живота женщины в момент ДТП. На кадрах видно, как беременная женщина стоит на пешеходном переходе, где ее сбивает автомобиль.

Ранее в Улан-Удэ водитель влетел в припаркованный автомобиль в момент дрифта.