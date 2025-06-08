Ребенок выпал из лопнувшего живота филиппинки после удара авто, и это сняли камеры

На Филиппинах на видео попало, как ребенок выпал из женщины в момент ДТП

На Филиппинах ребенок вывалился из лопнувшего живота женщины в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия.112».

«36-летняя Мария, находясь на 6-м месяце, нашла в себе силы ради семьи и устроилась работать медсестрой в ночную смену. Именно туда направлялась азиатка, когда прямо на пешеходном переходе ее сшиб автомобиль», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как беременная женщина стоит на пешеходном переходе, где ее сбивает автомобиль. От удара пострадавшая отлетает в сторону, в этот момент из ее живота вылетает ребенок, которого переезжает машина.

По информации канала, в результате столкновения живот беременной женщины лопнул и оттуда выпал ребенок.

Также сообщается, что за рулем сбившего женщину автомобиля был человек, не имеющий водительского удостоверения.

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