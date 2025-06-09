Ольга Серябкина показала глубокое декольте в автомобиле и попала на фото

Певица Ольга Серябкина показала глубокое декольте в машине. Соответствующее фото экс-солистка Serebro разместила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном в сети фото видно, что артистка сидит на заднем сиденье белого автомобиля. При этом певица одета в белое платье с глубоким декольте.

До этого стало известно, что Ольга Серябкина мечтает стать лицом отечественного автопрома.

«Я очень поддерживаю российское производство, я действительно хочу быть лицом российского автопрома. Мне кажется, что у российского автопрома очень большие перспективы и круто быть первой женщиной-лицом автопрома. Я не могу себя на эту роль назначить сама, но если это сложится, то я буду рада», — заявила певица на премии «Муз-ТВ».

Кроме того, певец Прохор Шаляпин заявил, что ценит в автомобилях комфорт и предпочитает ездить на дорогих моделях. При этом он также пользуется и общественным транспортом, а от любимой девушки в подарок готов принять любую машину.

Ранее российский комик Саша Ваш на Omoda сбил велосипедиста и попал на видео.