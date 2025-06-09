Экс-солистка Serebro Серябкина мечтает стать лицом отечественного автопрома

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина мечтает стать лицом отечественного автопрома, сообщает Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на заявление певицы.

«Я очень поддерживаю российское производство, я действительно хочу быть лицом российского автопрома. Мне кажется, что у российского автопрома очень большие перспективы и круто быть первой женщиной-лицом автопрома. Я не могу себя на эту роль назначить сама, но если это сложится, то я буду рада», — заявила певица на премии «Муз-ТВ».

До этого певец Прохор Шаляпин заявил, что ценит в автомобилях комфорт и предпочитает ездить на дорогих моделях. При этом он также пользуется и общественным транспортом, а от любимой девушки в подарок готов принять любую машину.

Также певец признался в любви к минивэнам, в которых, по его словам, можно вытянуть ноги, несмотря на высокий рост.

Ранее российский комик Саша Ваш на Omoda сбил велосипедиста и попал на видео.