На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России уменьшилось количество угонов автомобилей

МВД РФ: количество угонов автомобилей в России снизилось на 10%
close
Depositphotos

В России стали меньше угонять автомобили, сообщает «Журнал Авто.ру» со ссылкой на МВД РФ.

«За I квартал 2025 года было зафиксировано 2005 случаев угона, и это на 9,4% меньше, чем за тот же период 2024-го. Однако российское законодательство различает угоны и кражи автомобилей, и последних стало на 2,5% больше — 975 эпизодов», — рассказали порталу в МВД РФ.

Снижение числа угонов эксперты «Журнала Авто.ру» объяснили изменениями на рынке сбыта криминальных автомобилей. Угон под заказ или поставки таких машин за рубеж осложняют перекрытые границы, развитие накопления данных и обмена ими, а также рост и совершенствование сети дорожных камер.

До этого директор общественной организации «Угона.нет» Дмитрий Андреев рассказал, как защитить китайский автомобиль от угона. Он посоветовал установить в машине дополнительное противоугонное оборудование.

«Это сигнализация, иммобилайзер, механическая защита, поисковые маячки, блокировка двигателя, блокировка штатного радиоканала и блокировка цифровых шин. В комплексе данное оборудование дает максимальную эффективность», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя устанавливать противоугонное оборудование самостоятельно. Это должен делать только квалифицированный специалист сервиса, специализирующегося на защите от автокраж.

Ранее россиянам назвали три самых бесполезных противоугонных системы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами