В России уменьшилось количество угонов автомобилей

В России стали меньше угонять автомобили, сообщает «Журнал Авто.ру» со ссылкой на МВД РФ.

«За I квартал 2025 года было зафиксировано 2005 случаев угона, и это на 9,4% меньше, чем за тот же период 2024-го. Однако российское законодательство различает угоны и кражи автомобилей, и последних стало на 2,5% больше — 975 эпизодов», — рассказали порталу в МВД РФ.

Снижение числа угонов эксперты «Журнала Авто.ру» объяснили изменениями на рынке сбыта криминальных автомобилей. Угон под заказ или поставки таких машин за рубеж осложняют перекрытые границы, развитие накопления данных и обмена ими, а также рост и совершенствование сети дорожных камер.

До этого директор общественной организации «Угона.нет» Дмитрий Андреев рассказал, как защитить китайский автомобиль от угона. Он посоветовал установить в машине дополнительное противоугонное оборудование.

«Это сигнализация, иммобилайзер, механическая защита, поисковые маячки, блокировка двигателя, блокировка штатного радиоканала и блокировка цифровых шин. В комплексе данное оборудование дает максимальную эффективность», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя устанавливать противоугонное оборудование самостоятельно. Это должен делать только квалифицированный специалист сервиса, специализирующегося на защите от автокраж.

Ранее россиянам назвали три самых бесполезных противоугонных системы.