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Автоэксперт объяснил, как защитить китайский автомобиль от угона

Автоэксперт Андреев: механическая защита убережет китайское авто от угона
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Рамиль Ситдиков

Директор общественной организации «Угона.нет» Дмитрий Андреев в беседе с «Ридусом» рассказал, как защитить китайский автомобиль от угона. Он посоветовал установить в машине дополнительное противоугонное оборудование.

«Это сигнализация, иммобилайзер, механическая защита, поисковые маячки, блокировка двигателя, блокировка штатного радиоканала и блокировка цифровых шин. В комплексе данное оборудование дает максимальную эффективность», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя устанавливать противоугонное оборудование самостоятельно. Это должен делать только квалифицированный специалист сервиса, специализирующегося на защите от автокраж.

Автомобили самых популярных в России китайских автокомпаний имеют серьезные бреши в защите от угона, коды доступа к ним можно купить на Aliexpress, выяснила «Газета.Ru». В зоне риска продукция Geely, Chery, Haval и Changan. Криминальный спрос на китайские машины уже растет, говорят страховщики. Подробности — читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло число угонов автомобилей.

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