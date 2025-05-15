Россиянам назвали три самых бесполезных противоугонных системы

Многие противоугонные устройства, несмотря на свою популярность, малоэффективны на практике. О самых бесполезных из них в беседе с «Газетой.Ru» рассказал вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

«Иммобилайзер — устройство, блокирующее запуск мотора. Его эффективность сильно снижается при однотипной установке в одних и тех же местах авто, а также когда владелец передает ключи вместе с меткой иммобилайзера в сервис», — сказал эксперт.

По словам Демидова, злоумышленники могут сделать дубликат ключа и метки для последующего угона. Также к малоэффективным устройствам эксперт отнес звуковые сигнализации.

«Эти системы слабо защищают машину от угона. Но есть некоторые исключения, например, если в состав звуковых сигнализаций входит иммобилайзер», — пояснил вице-президент.

В заключении эксперт упомянул механические блокираторы, которые устанавливают на руль или педали авто. По его словам, они не обеспечивают надежную защиту при угоне, кроме того, водители часто ленятся каждый раз устанавливать блокиратор при выходе из машины.

Ранее россиян предупредили о стремительном падении рынка в 2025 году.