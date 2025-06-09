На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России начали выпускать автомобили Jeland

В России начали собирать автомобили нового автобренда Jeland
close
Jaecoo

В России начали собирать автомобили Jeland. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

«На парковке питерского завода АГР (ХММР) уже нет места и собранные машины перемещают на другие площадки, в том числе GM. При этом Jaecoo, собранные в Питере, уже носят шильдики Jeland», — сообщает канал.

О том, что в России появится новый автобренд Jeland стало известно в марте 2025 года.

По данным портала «Китайские автомобили», завод «АГМ» задекларировал два новых автомобиля. Ими стали Jeland 35T и Jeland 42T. Под брендом Jeland скрываются модели Jaecoo J7 и Jaecoo J8.

До этого компания GAC представила в России новую спецверсию своего флагманского кроссовера GS8 — GX Traveller.

Автомобиль получил внедорожный обвес, светодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные, а также бокс на пятой двери. Кроме того, передние сиденья имеют функцию вентиляции.

Ранее стало известно, когда в РФ начнутся продажи кроссовер Jaecoo J5 с режимом караоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами