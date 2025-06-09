В России начали выпускать автомобили Jeland

В России начали собирать автомобили Jeland. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

«На парковке питерского завода АГР (ХММР) уже нет места и собранные машины перемещают на другие площадки, в том числе GM. При этом Jaecoo, собранные в Питере, уже носят шильдики Jeland», — сообщает канал.

О том, что в России появится новый автобренд Jeland стало известно в марте 2025 года.

По данным портала «Китайские автомобили», завод «АГМ» задекларировал два новых автомобиля. Ими стали Jeland 35T и Jeland 42T. Под брендом Jeland скрываются модели Jaecoo J7 и Jaecoo J8.

До этого компания GAC представила в России новую спецверсию своего флагманского кроссовера GS8 — GX Traveller.

Автомобиль получил внедорожный обвес, светодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые легкосплавные, а также бокс на пятой двери. Кроме того, передние сиденья имеют функцию вентиляции.

Ранее стало известно, когда в РФ начнутся продажи кроссовер Jaecoo J5 с режимом караоке.