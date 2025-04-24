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Стало известно, когда в РФ начнутся продажи кроссовер Jaecoo J5 с режимом караоке

Продажи в РФ кроссоверов Jaecoo J5 с режимом караоке начнутся летом 2025 года
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Jaecoo

Летом 2025 года в России начнутся продажи кроссоверов Jaecoo J5. Об этом сообщает «Российская газета».

Длина нового автомобиля — 4380 мм, колесная база — 2610 мм. Для модели предусмотрено пять цветов — черный, белый, серый, темно-синий и темно-зеленый.

Jaecoo J5 оснащен медиасистемой с 13-дюймовым экраном. Предусмотрено две силовые установки: турбомотор 1.5 в паре с вариатором полагается переднеприводной версии, J5 с полным приводом получит мотор 1.6 в паре с роботизированной трансмиссией. Дорожный просвет автомобиля — 190 мм.

Версия для российского рынка получит упрощенный полный привод без системы распределения крутящего момента Torque Vectoring.

Особенность модели — мультимедийная система с караоке. В режиме караоке пользователю штатной медиасистемы нужно подсоединить свой смартфон через Bluetooth, включить песню, после чего мультимедийный комплекс автоматически удалит исходный вокал исполнителя. Караоке-система Jaecoo J5 оборудована профессиональным микрофоном со встроенной системой шумоподавления. Такой микрофон является платной опцией.

Ранее была названа стоимость внедорожной версии флагманского кроссовера GAC GS8.

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