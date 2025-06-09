В Москве ДТП с мотоциклом парализовало движение транспорта

В Москве авария с мотоциклом затруднила движение автомобилей

В Москве автомобиль столкнулся с мотоциклом. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Перовской эстакаде произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате аварии движение в сторону шоссе Энтузиастов затруднено. В дептрансе водителям посоветовали выбрать пути объезда.

До этого сообщалось, что в столице после ливня частично затопило Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД).

«На внутренней стороне 15 км МКАД (в районе съезда №14) произошло подтопление проезжей части. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Кроме того, на Варшавском шоссе столкнулись шесть легковых автомобилей и военный грузовик. По словам очевидцев, на место аварии прибыли экстренные службы города: МЧС, полиция и скорая помощь.

Ранее в Петербурге легковушка перевернулась и парализовала движение на КАД.