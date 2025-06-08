В Москве произошла массовая авария с военным грузовиком

«Осторожно, Москва»: 6 авто и военный грузовик столкнулись на Варшавском шоссе

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись шесть легковых автомобилей и военный грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Авария произошла на Варшавском шоссе в районе ЦКАД. На кадрах видно, как военный «КамАЗ» прижал несколько автомобилей», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, на место аварии прибыли экстренные службы города: МЧС, полиция и скорая помощь.

По предварительной информации, в результате ДТП травмы получили два человека. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Башкирии мотоцикл столкнулся с легковой машиной. На кадрах с места аварии видно, как мотоцикл на скорости врезается в черный автомобиль. От удара два человека подлетают и приземляются на проезжую часть. В результате столкновения пострадали несовершеннолетние.

Ранее в Петербурге легковушка перевернулась и парализовала движение на КАД.