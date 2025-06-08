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В Москве частично перекрыли МКАД из-за подтопления проезжей части

Движение на МКАД в Москве частично перекрыли из-за подтопления проезжей части

В столице после ливня частично затопило Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 15 км МКАД (в районе съезда №14) произошло подтопление проезжей части. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении канала.

Движение в районе происшествия затруднено. В дептрансе посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

Сильный ливень с порывистым ветром и раскатами грома обрушился на Москву днем 8 июня. На одном из роликов, снятых москвичами, можно увидеть, как молния бьет в одну из самых высоких точек города — Останкинскую телебашню.

По данным МЧС России, порывы ветра достигают 25 м/с. Кроме того, спасатели предупредили жителей и гостей столицы, что при таких погодных условиях существует вероятность образования смерчей.

Ранее синоптик заявил, что ближайшая ночь в Москве напомнит тропическую.

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