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Стало известно, насколько подорожали новые автомобили Lada с 2021 года

«Автостат»: за 4 года автомобили Lada подорожали на 70%
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Lada

Новые автомобили Lada с 2021 года подорожали на 70%, сообщил в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За последние 4 года цены на автомобили LADA выросли в среднем на 72%. Для расчета были взяты пять основных моделей — Granta, Vesta, Largus и две модификации Нивы», — сообщил целиков.

Так, Lada Granta с 2021 года подорожала на 69%, Vesta — на 85%, Largus — на 86%, Niva Legend — на 56%, а Niva Travel — на 63%.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

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