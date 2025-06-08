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Житель Приморья подарил медвежатам-сиротам автомобиль яблок

РИА Новости: приморец подарил машину яблок медвежатам-сиротам
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OlegD/Shutterstock/FOTODOM

Житель Приморского края подарил машину яблок медвежатам-сиротам. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

«Житель Приморья подарил машину яблок медвежатам-сиротам, которых привезли из Якутии в приморский центр реабилитации тигров и других редких животных (центр «Тигр»)», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как медвежата едят подаренные яблоки.

До этого сообщалось, что на Сахалине дети гуляли рядом с идущими по проезжей части медведями. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведи идут по проезжей части, при этом рядом с ними гуляют дети.

По словам местных жителей, подобные случаи уже происходили.

Кроме того, в Пензе собака напала на женщину с трехлетним ребенком. На опубликованных в сети кадрах видно, как собака нападает на женщину с ребенком, которые идут по проезжей части. Животное начинает тянуть мальчика, в этот момент подбегает мужчина и отгоняет собаку.

Ранее в Петербурге на видео попало, как соблюдающая ПДД лиса позавтракала на проезжей части.

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