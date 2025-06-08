В Петербурге на видео попало, как соблюдающая ПДД лиса позавтракала на проезжей части

В Петербурге на видео попало, как соблюдающая ПДД лиса поела на проезжей части

В Санкт-Петербурге лиса поела на обочине дороги, а после прошла по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Очень воспитанную лису встретили на Пулковском шоссе. Она позавтракала на обочине и добежала до «зебры», чтобы перейти дорогу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как лиса ест на дороге, после чего бежит по обочине, заворачивает и переходит проезжую часть в оборудованном для пешеходов месте.

До этого сообщалось, что в Пензе собака напала на женщину с трехлетним ребенком. На опубликованных в сети кадрах видно, как собака нападает на женщину с ребенком, которые идут по проезжей части. Животное начинает тянуть мальчика, в этот момент подбегает мужчина и отгоняет собаку.

По информации канала, хозяева животного скрылись с места происшествия. В настоящее время родители пострадавшего мальчика разыскивают этих людей, чтобы выяснить, есть ли у животного прививки от бешенства.

Ранее на Сахалине медведи шли по проезжей части рядом с гуляющими детьми, и это попало на видео.