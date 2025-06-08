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На Сахалине медведи шли по проезжей части рядом с гуляющими детьми, и это попало на видео

На Сахалине на видео попало, как дети гуляли рядом с медведями

На Сахалине дети гуляли рядом с идущими по проезжей части медведями. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин-Точка отсчета».

«Два косолапых прогулялись на окраине Некрасовки всего в 100 метрах от людей и совсем рядом с домами. Удивительно, но ни детей, ни взрослых это не напугало», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведи идут по проезжей части, при этом рядом с ними гуляют дети.

По словам местных жителей, подобные случаи уже происходили.

До этого сообщалось, что в Пензе собака напала на женщину с трехлетним ребенком. На опубликованных в сети кадрах видно, как собака нападает на женщину с ребенком, которые идут по проезжей части. Животное начинает тянуть мальчика, в этот момент подбегает мужчина и отгоняет собаку.

По информации канала, хозяева животного скрылись с места происшествия. В настоящее время родители пострадавшего мальчика разыскивают этих людей, чтобы выяснить, есть ли у животного прививки от бешенства.

Ранее дрифт челябинца на оживленной дороге попал на видео.

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