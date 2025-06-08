Собака «вырвала» ребенка из рук пензенки на проезжей части, и это попало на видео

В Пензе на видео попало, как собака вырвала сына из рук матери на дороге

В Пензе собака напала на женщину с трехлетним ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия.112».

«На улице Ангарской, у реки Старая Сура, пес бойцовской породы внезапно набросился на малыша, вырвал его из рук матери и потащил по асфальту, вцепившись в ногу. Мать отчаянно пыталась отбить сына, но справиться с разъяренным животным не смогла», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как собака нападает на женщину с ребенком, которые идут по проезжей части. Животное начинает тянуть мальчика, в этот момент подбегает мужчина и отгоняет собаку.

По информации канала, хозяева животного скрылись с места происшествия. В настоящее время родители пострадавшего мальчика разыскивают этих людей, чтобы выяснить, есть ли у животного прививки от бешенства.

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