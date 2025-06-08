Барнаулец избил школьника в автобусе, и это попало на видео

В Барнауле на видео попало, как мужчина избил подростка в автобусе

В Барнауле мужчина напал на подростка в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«Подросток громко матерился, чем спровоцировал мужчину. Дальше все понятно на видео. <…> По данному факту сообщение зарегистрировано в УМВД России по г.Барнаулу. Проводится проверка», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажиры дерутся в общественном транспорте.

До этого сообщалось, что в Краснодаре две пассажирки подрались в общественном транспорте. На опубликованных в сети кадрах видно, как пенсионерка кричит и просит краснодарку подержать ее сумку, на что получает отрицательный ответ. В результате конфликта между пассажирками начинается драка. На записи также слышно, как люди предлагают вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, в Пензе собака напала на женщину с трехлетним ребенком. На кадрах видно, как собака нападает на женщину с ребенком, которые идут по проезжей части.

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