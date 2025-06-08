«Выйди отсюда»: пенсионерка отлупила краснодарку в автобусе, и это попало на видео

В Краснодаре две пассажирки подрались в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«В краснодарском общественном транспорте произошел скандал. Пожилая женщина пыталась заставить держать свою тяжелую сумку девушку, которая не уступила ей место», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как пенсионерка кричит и просит краснодарку подержать ее сумку, на что получает отрицательный ответ. В результате конфликта между пассажирками начинается драка. На записи также слышно, как люди предлагают вызвать сотрудников правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Пензе собака напала на женщину с трехлетним ребенком. На опубликованных в сети кадрах видно, как собака нападает на женщину с ребенком, которые идут по проезжей части. Животное начинает тянуть мальчика, в этот момент подбегает мужчина и отгоняет собаку.

По информации канала, хозяева животного скрылись с места происшествия.

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