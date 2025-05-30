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«Любитель экстрима»: дрифт челябинца на оживленной дороге попал на видео

В Челябинске на видео попал дрифт легковушки на оживленной дороге

В Челябинске мужчина устроил дрифт на оживленной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Напротив «ЮУрГУ» шаловливый водитель дождался, пока на дороге будет меньше машин. Он на месте раскрутил свой автомобиль, когда к нему уже подъезжали другие участники движения», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль выполняет опасные маневры на проезжей части, где едут автомобили и мотоциклы.

По информации канала, «любитель экстрима» мог спровоцировать ДТП в момент дрифта. Также сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Дагестане школьники устроили гонки с сотрудниками ДПС после последнего звонка. Несовершеннолетний водитель и его пассажиры проигнорировали просьбу работников ДПС об остановке и решили, что смогут скрыться. Во время погони школьники остановили автомобиль и пытались сбежать, но правоохранители их поймали.

Ранее водитель снял на видео обстановку после взрывов во Владивостоке.

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