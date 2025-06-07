Крупный пожар на складе с горючим в Пушкине стал быстро разрастаться

Mash: пожар на складе с горючим в Пушкине стал быстро распространяться

В подмосковном Пушкине пожар на складе с горюче-смазочными материалами стал быстро распространяться. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Полыхает здание на Новой улице. Внутри — ЛВЖ в бочках, газовые баллоны и поддоны. Огонь быстро распространяется. К тушению привлекли больше 50 спасателей и 12 единиц техники», — говорится в публикации.

Пожар в Пушкине начался вечером 7 июня. Издание Life со ссылкой на SHOT сообщает, что, по предварительным данным, склады принадлежат компании Luxe Oil.

Черный дым из здания на улице Новой простирается в сторону Ярославского шоссе. Информация о причинах возгорания пока отсутствует.

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