Названа причина пожара в промзоне Нижегородской области

Пожар в промзоне Нижегородской области мог произойти из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «В городе N» со ссылкой на правительство региона.

«Специалисты называют вероятной причиной ЧП — нарушение технологического процесса и возможные нарушения техники безопасности», — заявили в его пресс-службе.

Возгорание на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха под Кстово началось днем 7 июня. Там загорелись установки по производству битума общим объемом 200 куб. м. К месту ЧП направили пожарный поезд, а также свыше 70 специалистов и 26 единиц техники. Во время возгорания в промзоне произошел разлив битума на площади 100 кв. м. Спустя несколько часов пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 4 тыс. кв. м. В результате возгорания две емкости с битумом были полностью уничтожены, еще одна была повреждена. При пожаре никто не пострадал.

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