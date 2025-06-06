Саперы достали подозрительный предмет из-под BMW в Москве

В Москве саперы извлекли из-под днища автомобиля BMW X6 неизвестный подозрительный предмет, сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Неизвестный предмет достали из-под днища BMW Х6 в Москве. Сначала под машину запустили робота, после подозрительный предмет уже извлекал сапер», — отмечается в сообщении.

Специалисты продолжают работать на месте происшествия.

Подозрительный предмет, похожий на GPS-трекер, нашли под днищем BMW X6 на Молодогвардейской улице на западе Москвы. Это произошло вскоре после того, как подозрительный предмет обнаружили под Kia Optima на улице Леси Украинки неподалеку.

Вещь, находившуюся под днищем Kia Optima, обезвредили представители спецслужб.

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