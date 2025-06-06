Подозрительный предмет под днищем Kia в Москве обезврежен

Baza: взрывотехники в Москве обезвредили устройство под днищем Kia

Взрывотехники обезвредили подозрительный предмет, обнаруженный под днищем Kia Optima в московском районе Кунцево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Взрывотехники достали подозрительное устройство из заминированной «Кии» и обезвредили его», — отмечается в сообщении.

На видеозаписи с места происшествия виден сотрудник спецслужб в защитном костюме, который направился к припаркованному седану. Также у машины находится робот-сапер.

До этого стало известно, что подозрительный автомобиль был припаркован на улице Леси Украинки. Территорию вокруг него оцепили. Оказалось, что подозрительный предмет нашли под днищем седана Kia Optima. Саперы также обследовали машину каршеринга, стоящую рядом.

Ранее на видео попало прибытие робота-сапера к машине с подозрительным предметом на улице Леси Украинки в Москве.