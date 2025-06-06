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«Мне было интересно, как горит автомобиль»: мальчик сжег открытую Volvo под Мурманском

В Мурманской области мальчик из любопытства облил горючим и поджег Volvo
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

В поселке Никель 10-летний мальчик облил горючим и сжег автомобиль Volvo, который его владелец оставил незапертым. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Мне было интересно, как горит автомобиль». В Мурманской области слишком любознательный парень поджёг автомобиль. Он сделал это из любопытства», — отмечается в публикации.

Мальчик гулял с подругой, когда на пустыре увидел стоящую машину и обнаружил, что она открыта. При этом в багажнике он нашел канистру с горючим. Жидкость мальчик вылил в салон и поджег зажигалкой, а после убежал. В результате пламя полностью уничтожило машину.

До этого в Ростовской области мужчина избил любовницу и около двух суток удерживал ее в «Ладе», потому что накануне она не пустила его домой пьяным.

Ранее судебные приставы передали на нужды СВО внедорожник Porsche Cayenne.

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