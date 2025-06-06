«Мне было интересно, как горит автомобиль»: мальчик сжег открытую Volvo под Мурманском

В поселке Никель 10-летний мальчик облил горючим и сжег автомобиль Volvo, который его владелец оставил незапертым. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Мне было интересно, как горит автомобиль». В Мурманской области слишком любознательный парень поджёг автомобиль. Он сделал это из любопытства», — отмечается в публикации.

Мальчик гулял с подругой, когда на пустыре увидел стоящую машину и обнаружил, что она открыта. При этом в багажнике он нашел канистру с горючим. Жидкость мальчик вылил в салон и поджег зажигалкой, а после убежал. В результате пламя полностью уничтожило машину.

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