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В Москве подозрительное устройство заметили под BMW X6, которую могли заминировать

SHOT: в Москве под подозрительной BMW X6 может лежать GPS-трекер
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В Москве заметили подозрительный предмет под BMW X6, припаркованной на Молодогвардейской улице. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Подозрительный предмет лежит прямо под BMW X6, припаркованной на Молодогвардейской улице. Предварительно, это может быть GPS-трекер», — говорится в публикации.

Машина находится в 10 минутах ходьбы от заминированной Kia, которую удалось обезвредить.

6 июня в Москве заметили подозрительный автомобиль, который был припаркован на улице Леси Украинки. Территорию вокруг него оцепили. Оказалось, что был обнаружен подозрительный предмет нашли под днищем седана Kia Optima. Саперы также обследовали машину каршеринга, стоящую рядом.

Ранее стало известно, кому принадлежала заминированная Kia в Москве.

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