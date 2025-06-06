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Силовики проверяют информацию о минировании автомобиля в Москве

Baza: ФСБ и полиция проверяют подозрительный авто в Москве на наличие взрывчатки

В Москве сотрудники ФСБ проверяют подозрительный автомобиль, сообщает Telegram-канал Baza.

«ФСБ, взрывотехники и полиция проверяют подозрительное авто в Москве — машина может быть заминирована», — сообщает канал.

Автомобиль припаркован у дома по улице Леси Украинки. Территорию вокруг оцепили.

О марке и модели автомобиля, а также о владельце ничего неизвестно.

27 мая на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Тропарево» под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado обнаружили коробку. На место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками.

Выяснилось, что владельцем белого автомобиля является 54-летний офицер ВДВ.

Также, как рассказывали очевидцы, до этого внедорожник был исписан оскорбительной надписью неизвестными людьми.

Позже робот-сапер сумел снять коробку с днища внедорожника.

Ранее стало известно, что расследование подрыва экс-офицера СБУ в Москве завершили.

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