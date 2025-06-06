На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ростовчанин двое суток продержал любовницу в машине, потому что она не пустила его домой

В Ростовской области мужчина двое суток продержал любовницу в «Ладе»
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Ростовской области мужчина около двух суток избивал и удерживал в машине возлюбленную, которая накануне не пустила его домой в нетрезвом виде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В ночь на 26 мая Михаил пришел домой нетрезвым, и она решила не пускать его в квартиру в таком состоянии. На следующее утро он заехал за ней около 8 утра на своей «Ладе» и предложил отвезти на работу. Марина согласилась, не заподозрив подвоха», — отмечается в публикации.

Мужчина (39 лет) привез 38-летнюю женщину на Lada Granta к реке Миус, где начал избивать и удерживал в машине. Спустя почти двое суток она смогла сбежать из машины и дошла до дома, а затем обратилась в полицию. Судмедэксперты насчитали на ее теле не менее 89 кровоподтеков и ссадин. Возбуждено уголовное дело.

Михаил, работающий грузчиком, и Марина (продавец) встречались на протяжении трех лет. При этом у мужчины есть законная жена, утверждает Baza.

Ранее в Москве обнаружили вторую за день машину с подозрительным предметом под днищем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами