Ростовчанин двое суток продержал любовницу в машине, потому что она не пустила его домой

В Ростовской области мужчина около двух суток избивал и удерживал в машине возлюбленную, которая накануне не пустила его домой в нетрезвом виде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В ночь на 26 мая Михаил пришел домой нетрезвым, и она решила не пускать его в квартиру в таком состоянии. На следующее утро он заехал за ней около 8 утра на своей «Ладе» и предложил отвезти на работу. Марина согласилась, не заподозрив подвоха», — отмечается в публикации.

Мужчина (39 лет) привез 38-летнюю женщину на Lada Granta к реке Миус, где начал избивать и удерживал в машине. Спустя почти двое суток она смогла сбежать из машины и дошла до дома, а затем обратилась в полицию. Судмедэксперты насчитали на ее теле не менее 89 кровоподтеков и ссадин. Возбуждено уголовное дело.

Михаил, работающий грузчиком, и Марина (продавец) встречались на протяжении трех лет. При этом у мужчины есть законная жена, утверждает Baza.

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