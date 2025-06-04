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Многодетный священник, исповедовавший бойцов СВО, разбился в ДТП

Священник, который исповедовал бойцов СВО, разбился в ДТП в Новосибирской области
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Telegram-канал «Mash Siberia»

В Новосибирской области священник разбился в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«40-летний секретарь Каинской епархии протоиерей Димитрий Бабкин ехал на Suzuki по дороге «Новосибирск — Зюзя — Квашино», не справился с управлением и перевернулся», — говорится в публикации.

В результате полученных травм Бабкин не выжил.

Отмечается, что он неоднократно бывал на СВО со специальной духовной миссией, а в прошлом году исповедовал и причащал раненых в военном госпитале Луганска. У священника остались пятеро детей.

Также протоиерей Дмитрий Бабкин рассказывал об исповедях бойцов СВО.

«Люди, бывает, злятся из-за проблем повседневных, у бойцов такой озлобленности нет. Они не позволяют себе роптать на Бога и кричать: «За что мне это все?!» — отметил он.

Он подчеркнул, что для военных было главным вернуться домой живыми, даже если ранеными.

Ранее были раскрыты детали жестокой расправы над матерью бойца СВО.

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