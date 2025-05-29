Раскрыты детали жестокой расправы над матерью бойца СВО

В Луганской народной республике (ЛНР) над матерью погибшего бойца СВО, которая приобрела машину на выплаты, жестоко расправился сосед. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

«Она попросила соседа обучить ее вождению. В ходе доверительного общения он узнал о трагедии и имущественном положении женщины. Во время очередного занятия мужчина обратился к ней с просьбой занять денежные средства на покупку транспортного средства», — передают в СК.

Однако женщина отказала соседу в просьбе, после чего он жестоко расправился над ней и вместе со знакомым сбросил ее в карьер. Соучастник получил за помощь 500 тыс. рублей. Убийца похитил более 1,6 млн рублей, телефон и документы женщины.

Впоследствии преступников задержали на территории ЛНР и Ростовской области. Сейчас они находятся под стражей.

До этого в подмосковной Балашихе мигранты жестоко избили бойца, получившего ранения на СВО, из-за замечания о парковке их «Газели» на газоне.

«Попытка зафиксировать на камеру этих дикарей и автомобиль, на котором они приехали, закончилась тем, что они у бойца отобрали мобильный телефон. Услышав, что он участник СВО, сказали такую фразу: «Мы вас резали и резать будем!»» — говорится в публикации «Русская Община ZOV».

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