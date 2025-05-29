На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Раскрыты детали жестокой расправы над матерью бойца СВО

СК: в ЛНР жестоко расправились над матерью погибшего бойца СВО

В Луганской народной республике (ЛНР) над матерью погибшего бойца СВО, которая приобрела машину на выплаты, жестоко расправился сосед. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

«Она попросила соседа обучить ее вождению. В ходе доверительного общения он узнал о трагедии и имущественном положении женщины. Во время очередного занятия мужчина обратился к ней с просьбой занять денежные средства на покупку транспортного средства», — передают в СК.

Однако женщина отказала соседу в просьбе, после чего он жестоко расправился над ней и вместе со знакомым сбросил ее в карьер. Соучастник получил за помощь 500 тыс. рублей. Убийца похитил более 1,6 млн рублей, телефон и документы женщины.

Впоследствии преступников задержали на территории ЛНР и Ростовской области. Сейчас они находятся под стражей.

До этого в подмосковной Балашихе мигранты жестоко избили бойца, получившего ранения на СВО, из-за замечания о парковке их «Газели» на газоне.

«Попытка зафиксировать на камеру этих дикарей и автомобиль, на котором они приехали, закончилась тем, что они у бойца отобрали мобильный телефон. Услышав, что он участник СВО, сказали такую фразу: «Мы вас резали и резать будем!»» — говорится в публикации «Русская Община ZOV».

Ранее ббыл сын дагестанского чиновника, который влетел в школьницу в Саратове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами