В Москве робота-сапера привезли к подозрительному авто, и это попало на видео

Появилось видео, как в Москве робота-сапера привезли к подозрительной Kia

В Москве взрывотехники привезли робота-сапера к подозрительной Kia Optima на Леси Украинки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Предварительно – на днище Kia Optima заметили странный предмет. Не исключено, что он может быть опасен. Источник 112 подтвердил наличие взрывного устройства. Сначала осмотрели стоящий рядом каршеринг, но на нем ничего странного не нашли. Силовики работают внутри оцепления», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ проверяют подозрительный автомобиль, сообщает Telegram-канал Baza.

«ФСБ, взрывотехники и полиция проверяют подозрительное авто в Москве — машина может быть заминирована», — передавал Telegram-канал Baza.

О владельце автомобиля ничего неизвестно.

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