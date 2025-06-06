Появились кадры с автомобилем в Москве, который могли заминировать

Появились кадры подозрительного автомобиля в Москве, который могли заминировать

В Москве сняли на камеру автомобиль Kia Optima, который могли заминировать. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Из-за предмета, найденного в каршеринге, перекрыли улицу Леси Украинки. На месте сотрудники ФСБ и взрывотехники. Авто проверяют специалисты, территорию оцепили», — говорится в публикации.

Отмечается, что на место уже приехал автобус саперов, в котором может быть взрывозащитный контейнер.

До этого сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ проверяют подозрительный автомобиль, сообщает Telegram-канал Baza.

«ФСБ, взрывотехники и полиция проверяют подозрительное авто в Москве — машина может быть заминирована», — передавал Telegram-канал Baza.

О владельце автомобиля ничего неизвестно.

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