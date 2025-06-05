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Таксисты предупредили о срыве работы таксопарков из-за закона о локализации машин

Общественный совет такси: перевозки могут быть сорваны из-за нового закона
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Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова направила в РСПП письмо с просьбой о создании рабочей группы по подготовке к локализации машин, используемых в такси. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«В письме в адрес РСПП Ирина Зарипова отмечает, что в Общественный совет по развитию такси приходят массовые обращения таксопарков и перевозчиков, которые не имеют разъяснений, как подготовиться к 1 марта 2026 года. Без этого работа целого сегмента транспортной отрасли по перевозке пассажиров будет сорвана», — отмечается в публикации.

Председатель общественного совета по развитию такси предлагает создать на площадке РСПП рабочую группу с участием представителей перевозчиков, автопроизводителей, а также федеральных и региональных органов власти.

Закон о локализации такси был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В конце мая его подписал президент Владимир Путин.

Ранее стало известно, когда в России появятся беспилотные такси.

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