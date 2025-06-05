Стало известно, когда в России появятся беспилотные такси

Первые беспилотные такси на российских дорогах могут появиться уже в 2027 году

Первые беспилотные такси на российских дорогах могут появиться в 2027 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на партнеров консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Максима Болотских.

«Недавно была принята дорожная карта развития беспилотного транспорта до 2028 года, и если опираться на нее, то уже буквально к 2027 году, в принципе, на дорогах могут появиться беспилотные такси», — сказал Болотских.

До этого в Минтрансе заявили ТАСС о возможности появления в будущем новых дорожных знаков для беспилотных автомобилей.

«В дальнейшем возможно появление новых знаков, которые помогут ориентироваться как участникам движения, так и системам автономного вождения», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас появление дорожных знаков и специальной разметки для беспилотников не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ представит проект федерального закона о беспилотном транспорте.