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Полуголая кубанка помыла голову на парковке, и это попало на видео

На Кубани на видео попало, как полуголая женщина помыла голову на парковке
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Кадр из видео/Telegram-канал «Kub Mash»

В Краснодаре женщина помыла голову на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«По словам очевидцев, девушка просто приводила себя в порядок у входа в клуб. Красоту навела, но в заведение ее все равно не пустили», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина, обмотанная в белое полотенце, сначала идет по проезжей части, а затем — моет голову на парковке, в этом ей помогают прохожие.

До этого сообщалось, что в Амурской области женщина в нижнем белье гуляла по проезжей части, поднимая руки. На кадрах видно, что женщина в нижнем белье идет по дороге, она поднимает руки, а когда к нарушительнице ПДД подъезжают автомобили, она отходит на обочину дороги, где начинает танцевать. На записи также видно, что амурчанку сопровождает черная собака.

Кроме того, на Урале женщина предложила создать группу из блондинок с самой большой грудью в России на E1 SUP FEST. Женщина сняла себя на видео в автомобиле.

Ранее легковушка провалилась под воду в Казани и попала на видео.

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