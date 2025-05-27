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Уральская «Барби» показала в автомобиле на видео свою грудь и большие губы

Уральская «Барби» предложила создать Sup-команду с большими грудями

На Урале женщина предложила создать группу из блондинок с самой большой грудью в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Уральская Барби Анна Данилова предложила сделать команду блондинок с самой большой грудью в России на E1 SUP FEST», — говорится в сообщении.

Женщина сняла себя на видео в автомобиле. На кадрах видно, что блондинка с большими губами и глубоким декольте рассказывает о прошедшем мероприятии и своих предложениях. По словам женщины, она получила футболку, а также предложила создать группу из блондинок с самой большой грудью в стране. Жительница Урала уточнила, что для реализации ее идеи нужен спонсор.

До этого сообщалось, что во Владивостоке в районе Очаковской тысячи пчел атаковали припаркованную машину. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что насекомые находятся на задней части белого автомобиля. Кроме того, на записи видно, что пчелы летают вокруг машины.

Ранее в Дагестане сотни баранов заблокировали дорогу колонне суперкаров.

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