На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Принял за обычную лужу»: легковушка провалилась под воду в Казани и попала на видео

В Казани на видео водитель принял провал за обычную лужу и утопил автомобиль

В Казани водитель принял провал за лужу и утопил автомобиль Chevrolet. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Течь из трубы в земле появилась утром. Спецы не стали ее латать, а поставили в очередь. Не думали, что асфальт так размоет. Вода залила дыру, из-за чего водитель принял ее за обычную лужу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль провалился в глубокую яму с водой.
По информации канала, водителю пришлось выбираться из машины через заднюю дверь.

По словам местных жителей, прошлым летом на месте инцидента часто что-то копали.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области священник разбился в ДТП. В результате полученных травм Бабкин не выжил.

Отмечается, что он неоднократно бывал на СВО со специальной духовной миссией, а в прошлом году исповедовал и причащал раненых в военном госпитале Луганска. У священника остались пятеро детей.

Ранее с сына олигарха, сбившего байкера на Rolls-Royce, сняли самое тяжелое обвинение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами