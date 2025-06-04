«Принял за обычную лужу»: легковушка провалилась под воду в Казани и попала на видео

В Казани на видео водитель принял провал за обычную лужу и утопил автомобиль

В Казани водитель принял провал за лужу и утопил автомобиль Chevrolet. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Течь из трубы в земле появилась утром. Спецы не стали ее латать, а поставили в очередь. Не думали, что асфальт так размоет. Вода залила дыру, из-за чего водитель принял ее за обычную лужу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль провалился в глубокую яму с водой.

По информации канала, водителю пришлось выбираться из машины через заднюю дверь.

По словам местных жителей, прошлым летом на месте инцидента часто что-то копали.

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