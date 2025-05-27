На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Амурчанка без штанов танцевала на проезжей части, и это попало на видео

В Амурской области на видео попало, как женщина в нижнем белье гуляла по дороге

В Амурской области женщина в нижнем белье гуляла по проезжей части, поднимая руки. Об этом сообщает Telegram-канал «Хабаровск. Онлайн».

«В Тынде лето официально наступило. Женщина в нижнем белье вышла на дорогу, поднимая руки к солнцу. Для более равномерного загара она кружилась в танце до упаду», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что женщина в нижнем белье идет по проезжей части, она поднимает руки, а когда к нарушительнице ПДД подъезжают автомобили, она отходит на обочину дороги, где начинает танцевать. На записи также видно, что амурчанку сопровождает черная собака.

До этого сообщалось, что на Урале женщина предложила создать группу из блондинок с самой большой грудью в России на E1 SUP FEST. Женщина сняла себя на видео в автомобиле. На кадрах видно, что блондинка с большими губами и глубоким декольте рассказывает о прошедшем мероприятии и своих предложениях.

Ранее во Владивостоке тысячи насекомых атаковали иномарку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами