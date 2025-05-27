Амурчанка без штанов танцевала на проезжей части, и это попало на видео

В Амурской области на видео попало, как женщина в нижнем белье гуляла по дороге

В Амурской области женщина в нижнем белье гуляла по проезжей части, поднимая руки. Об этом сообщает Telegram-канал «Хабаровск. Онлайн».

«В Тынде лето официально наступило. Женщина в нижнем белье вышла на дорогу, поднимая руки к солнцу. Для более равномерного загара она кружилась в танце до упаду», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что женщина в нижнем белье идет по проезжей части, она поднимает руки, а когда к нарушительнице ПДД подъезжают автомобили, она отходит на обочину дороги, где начинает танцевать. На записи также видно, что амурчанку сопровождает черная собака.

До этого сообщалось, что на Урале женщина предложила создать группу из блондинок с самой большой грудью в России на E1 SUP FEST. Женщина сняла себя на видео в автомобиле. На кадрах видно, что блондинка с большими губами и глубоким декольте рассказывает о прошедшем мероприятии и своих предложениях.

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