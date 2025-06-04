Названы четыре новых штрафа, которые грозят водителям в июне

С началом лета в России вступили в силу сразу несколько изменений, которые затронули автомобилистов, сообщает журнал «За рулем». Эксперт Ирина Франк предупредила водителей о новых штрафах и расходах на автомобили.

Так, в частности, с начала июня цена проезда по отдельным участкам Московского скоростного диаметра (МСД) в часы пик увеличится до 7 рублей за один километр. Еще одно серьезное изменение касается стоимости эвакуации. С 1 июня эвакуация мотоциклов и легковых автомобилей с двигателями мощностью до 80 л.с. подорожала с 7,2 тыс. рублей до 7,6 тыс. рублей.

Также с 1 июня подорожало хранение транспортных средств на спецстоянках. Теперь минимальная суточная плата составляет 1,21 тыс. рублей.

Впервые с 1 июня введен контроль использования сезонной резины. Штраф — 500 рублей. Основание — положение из перечня неисправностей, утвержденного в 2023 году.

До этого депутаты, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин предложили поднять штрафы для владельцев шумных машин до 20-30 тысяч рублей. На сегодняшний день за использование машины с превышением нормативов уровня шума предусмотрен штраф 500 рублей. За допуск таких средств в эксплуатацию — штраф 500-1 тыс. рублей. Авторы законопроекта уверены, что такие штрафы неэффективны для автомобилистов.

Кроме того, московская полиция с начала года выписала четыре тысячи штрафов курьерам служб доставки, которые передвигаются по столице на электровелосипедах.

В дептрансе Москвы заявили, что контролируют все поездки курьеров по камерам, передавая данные о нарушителях в сервисы доставки. С 1 мая, напомнили в департаменте, доставщикам будет запрещено разгоняться быстрее 25 км/ч.

Ранее был назван срок введения штрафов с камер за езду без ОСАГО.