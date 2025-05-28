Назван срок введения штрафов с камер за езду без ОСАГО

Проверка наличия полиса ОСАГО по камерам заработает с 1 ноября в полном объеме без проведения экспериментов, сообщает 1prime.ru со ссылкой на президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

Предложение ввести автоматическую проверку наличия полисов ОСАГО у автовладельцев с использованием камер фото- и видеофиксации прозвучало на заседании Госсовета в апреле. Сейчас, по оценкам РСА, без таких полисов ездят порядка 7–10% автовладельцев в России.

До этого стало известно, что старт эксперимента по запуску проверки наличия у водителя полиса ОСАГО через дорожные камеры перенесен на 30 июня 2025 года.

О том, что в России отложили эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО у автовладельца с помощью дорожных камер, стало известно 26 февраля 2025 года. Выяснилось, что участники процесса пока не смогли договориться, к примеру, о распределении ответственности за хранение личных данных. Кроме того, одним из обсуждаемых вопросов стали источники финансирования эксперимента, хотя ранее предполагалось, что он не потребует выделения допсредств из бюджета.

Ранее сообщалось, что полиция стала массово штрафовать доставщиков на электровелосипедах.