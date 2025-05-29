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Автомобили
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В Госдуме предложили повысить штрафы для владельцев шумных автомобилей

Госдума предложила поднять штраф для владельцев шумных авто до 20-30 тысяч рублей
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Pexels

В России штрафы для владельцев шумных машин предложили поднять до 20–30 тысяч рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета». Авторами инициативы стали депутаты, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.

На сегодняшний день за использование машины с превышением нормативов уровня шума предусмотрен штраф 500 рублей. За допуск таких средств в эксплуатацию — штраф 500–1тыс. рублей.

Авторы законопроекта уверены, что такие штрафы неэффективны для автомобилистов.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий наказание для водителей в состоянии «лекарственного опьянения». Согласно инициативе, административное наказание будет распространяться на водителей, у которых «по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме этого лица обнаружились вещества (группы веществ), входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию». Речь идет о медикаментах, которые не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам.

В список веществ, которые могут вызвать опьянение, могут войти анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства и другие.

Ранее МВД признало, что непригодные по здоровью водители беспрепятственно ездят по дорогам РФ.

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