Стали известны имена людей, затолкавших в багажник авто блогера Щепихина

Telegram-канал Baza опубликовал список людей, которые затолкали в багажник Арега Щепихина на Ярославском вокзале.

«Висали Ч. 1989 года рождения, Расул А. 1994 года рождения, Рамзан М. 1980 года рождения, Альви К. 1984 года рождения, Аслан А. 1988 года рождения, Роман М. 1988 года рождения». По данным МВД, они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская», — сообщает канал.

По данным Baza, один из них связан с заведением, куда Арега доставили после похищения (оно находится в районе метро «Филатов луг»).

3 июня группа мужчин схватила блогера у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста.

Похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Министр республики Чечня по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев также заявил, что это было задержание, а не похищение. МВД Чечни хочет проверить блогера сразу по пяти статьям, включая изнасилование, шпионаж, возбуждение ненависти и публичные призывы к терроризму и оскорбление чувств верующих.

По словам источников, мужчину отпустили около полуночи, в настоящее время он находится в одном из московских хостелов.

Ранее Mercedes, на котором похитили блогера, уехал с Ярославского вокзала и попал на видео.