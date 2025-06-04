В МВД рассказали о проверке похищенного блогера на экстремизм

В отношении похищенного блогера Арега Щепихина проведут проверку на экстремизм. Об этом сообщили в МВД Медиа.

«Организована проверка в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики», — говорится в публикации.

В рамках проверки в МВД проведут экспертные исследования. Какие именно — неизвестно. Впоследствии правоохранители пообещали принять решение в соответствии с законом.

3 июня на территории Ярославского вокзала в Москве неизвестные затолкали в багажник Mercedes с номерами АМР и мигалкой и увезли в неизвестном направлении предпринимателя и блогера Арега Щепихина. Позднее машину задержали на Киевском шоссе, похищенного в салоне не оказалось.

Участвовавшие в его похищении люди заявили, что являются сотрудниками Росгвардии. В самом ведомстве не подтвердили эту информацию. Их допросили и отпустили.

Позже министр из Чечни Ахмед Дудаев заявил, что это было задержание, а не похищение. МВД Чечни хочет проверить блогера сразу по пяти статьям, включая изнасилование, шпионаж, возбуждение ненависти и публичные призывы к терроризму и оскорбление чувств верующих.

Ранее стало известно, что Щепихина отпустили около полуночи, в настоящее время он находится в одном из московских хостелов.