Стало известно, как происходило задержание блогера Щепихина

Задержание блогера Арега Щепихина проходило не жестко, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

«Сотрудники правоохранительных органов спасли ему жизнь, поскольку сотни тысяч мусульман и не только мусульман, а всех верующих в нашей стране, которые слышали его недозволительные, оскорбительные высказывания в адрес религии, Бога, национальности, — они в буквальном смысле кипели желанием поскорее призвать к ответу данного разжигателя межнациональной, межконфессиональной розни. Само задержание проходило без особо жестких, насильственных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, если учитывать тот факт, что он сопротивлялся и пытался сбежать», — заявил Дудаев.

Вечером 3 июня группа мужчин схватила блогера у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Ахмед Дудаев также заявил, что это было задержание, а не похищение. МВД Чечни хочет проверить блогера сразу по пяти статьям, включая изнасилование, шпионаж, возбуждение ненависти и публичные призывы к терроризму и оскорбление чувств верующих.

По словам источников, мужчину отпустили около полуночи, в настоящее время он находится в одном из московских хостелов.

Ранее Mercedes, на котором похитили блогера, уехал с Ярославского вокзала и попал на видео.