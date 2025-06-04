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Автомобили
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Названа цена нового кроссовера Knewstar 002 в России

Новый кроссовер Knewstar 002 будет стоить в России от 3 миллионов рублей
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Geely

В России новый кроссовер Knewstar 002 будет стоить от 3 млн рублей. Такое предположение сделали эксперты портала «Китайские автомобили».

«Новинка может оказаться заметно дешевле Geely Atlas II поколения, на базе которого она и сделана. Рекомендованная розничная цена Knewstar 002 установится в диапазоне 3-3,2 млн рублей», — сообщает портал.

Автомобиль уже сертифицирован для России. В Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) указан индекс новой модели — G12.

Knewstar 002 оснастят 19-дюймовыми колесными дисками и полностью светодиодной оптикой. В салоне автомобиля предусмотрели атмосферную подсветку, динамики в подголовниках и 13,2-дюймовый экран с портретной ориентацией. Также автомобиль получит пакет опций интеллектуального вождения.

До этого Omoda в России провела презентацию нового кроссовера C7 и объявила цены новинки.

Согласно опубликованному прайс-листу, автомобиль в базовой комплектации Joy предлагается по цене 3,4 млн рублей без учета скидок за оформление кредита. Автомобиль в этой версии оснащается турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с., семиступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. В стандартное оснащение входят 18-дюймовые колесные диски, светодиодные фары и фонари, задние парктроники.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

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