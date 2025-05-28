Продажи кроссовера Omoda C7 стартовали в России

В России начались продажи Omoda C7 по цене от 3,4 млн рублей

Omoda в России провела презентацию нового кроссовера C7 и объявила цены новинки.

Согласно опубликованному прайс-листу, автомобиль в базовой комплектации Joy предлагается по цене 3,4 млн рублей без учета скидок за оформление кредита. Автомобиль в этой версии оснащается турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с., семиступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. В стандартное оснащение входят 18-дюймовые колесные диски, светодиодные фары и фонари, задние парктроники.

Переднеприводный C7 в версии Lifestyle стоит 3,65 млн рублей, стоимость полноприводной модификации кроссовера начинается от 3,7 млн рублей. В максимальной комплектации цена полноприводного С7 составляет 4,05 млн рублей. Такой автомобиль снабжен набором электронных систем помощи водителю.

Ранее стало известно, что россияне вдвое переплачивают за машины по сравнению с Белоруссией и Казахстаном.