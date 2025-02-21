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Вторая модель Knewstar сертифицирована в России

Вторая модель автобренда Knewstar одобрена для продажи в России
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В России сертифицирована вторая модель автомобильного бренда Knewstar, сообщает «Российская газета».

В Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) указан индекс новой модели — G12. Получение ОТТС позволяет начать массовые поставки и продажи автомобиля в России.

«Прототип этого автомобиля демонстрировался на российско-китайской выставке в Харбине в мае 2024 года, поэтому известно, что G12, он же Knewstar 002 является перелицованной версией Geely Atlas», — отмечается в публикации «РГ».

В сентябре 2024 года на презентации кроссовера Knewstar 001 было объявлено, что модельный ряд марки будет расширен. Выпуск 001 налажен на заводе Yufun Auto в китайском Харбине.

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