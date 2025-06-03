В Минтрансе рассказали о ситуации на Крымском мосту

Минтранс: движение машин по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме

Движение автомобилей по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства транспорта России.

«Перекрытия движения по Крымскому мосту осуществлялись сегодня дважды, но они не вызвали серьезных затруднений для водителей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время движение транспорта по сооружению выполняется в обе стороны в штатном порядке. Количество транспорта, прибывающего к Крымскому мосту, соответствует прогнозам, отметили в министерстве.

Днем 3 июня Служба безопасности Украины заявила о попытке подорвать опоры Крымского моста. По данным Telegram-канала «Два майора», диверсия оказалась неудачной.

Впоследствии движение по Крымскому мосту было приостановлено. Спустя два часа транспорт снова начал ходить по сооружению.

Ранее в Крыму сообщили о повышенной активности противника в Черном море.