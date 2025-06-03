Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили через 2 часа и 20 минут после приостановки. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено»‎, — сказано в сообщении.

До этого, около 15:25 по московскому времени сообщалось о приостановке движения автомобилей по мосту. Также стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) попыталась подорвать опоры Крымского моста.

При этом, по данным Telegram-канала «Рыбарь», ВСУ ударили по объекту подводным аппаратом. Взрыв прогремел около одной из опор, однако она не пострадала — удар пришелся на защитные заграждения. Telegram-канал «Два майора» в свою очередь сообщил, что мост утром 3 июня действительно закрывался, но теперь функционирует штатно. По оценке канала, диверсия СБУ оказалась неудачной.

Ранее дрон ВСУ сбили над Крымским мостом, обломки упали на дорогу.